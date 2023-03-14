Росавиация включила в перечень субсидируемых ряд авиарейсов из Уфы

Федеральное агентство воздушного транспорта провело дополнительный отбор авиаперевозчиков, которым в 2023 году будут предоставлены субсидии из федерального бюджета для доступности воздушных перевозок населению и формирования региональной маршрутной сети.

В список включены авиарейсы из уфимского аэропорта в Надым, Ноябрьск, Салехард, Ханты-Мансийск, Челябинск.

В перечень субсидируемых вошли также рейсы в Уфу из Астрахани, Волгограда, Грозного, Красноярска, Минеральных Вод, Нарьян-Мара, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Самары и Тюмени.