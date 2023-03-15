Суммы экспортных контрактов малого бизнеса Башкирии в 2022 году выросли на 20%

По итогам прошлого года 118 компаний малого и среднего бизнеса при поддержке Центра поддержки экспорта РБ заключили экспортные контракты почти на $125 млн. По сравнению с 2021 годом эта сумма выросла на 20%, пишет в своих соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

«Внешнеэкономическая деятельность – не только для крупных корпораций. Мы активно вовлекаем в нее малый и средний бизнес. Задача Центра поддержки экспорта — помочь малым и средним предприятиям выйти на зарубежные рынки. Для этого используются разные инструменты: участие в бизнес-миссиях и зарубежных выставках, размещение продукции на мировых электронных торговых площадках, обучение основам экспортной деятельности и т. д. В 2022 году такой поддержкой воспользовались более 1000 субъектов МСП», - сообщил он.

Это в том числе продажа товаров на электронных торговых площадках. Как сообщал Башинформ, на маркетплейсы вышли 56 республиканских компаний и заработали на них около $2,8 млн. По результатам выставок и зарубежных бизнес-миссий экспортные контракты на $5,7 млн заключили 120 cубъектов МСП.