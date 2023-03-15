Из Башкирии за границу в 2022 году отправлено более 17 тысяч посылок

По итогам 2022 года из Башкирии за рубеж отправлено более 17 тыс. посылок, большей частью это экспорт товаров малого бизнеса, сообщили в УФПС РБ. Чаще всего они отправляют зарубежным потребителям товары ручного производства, этнические украшения и сувениры, травы и мёд.

Список самых популярных направлений интернет-торговли возглавили США — туда отправилось 30% от общего объема посылок. Долю в 10% заняли посылки в Китай, 6% — в Германию, 5% — в Казахстан, по 4% — в Беларусь, Узбекистан, Израиль, Великобританию.

Почтовый экспорт значительно вырос после упрощения оформления и отправки зарубежных посылок, отметили в УФПС. Сейчас жителям республики доступны отправления в 250 стран мира.

Как сообщал Башинформ, в прошлом году башкирский малый бизнес, торгуя на маркетплейсах, выручил $2,9 млн.