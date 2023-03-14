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Вчера, 14:31

Глава минтранса Башкирии анонсировал прямые рейсы Уфа - Ереван

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

31 марта авиакомпания Red Wings запускает прямые авиарейсы из Уфы в Ереван, сообщил в своем телеграм-канале министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.

«Провели работу совместно с авиакомпанией Red Wings. Первый рейс в данном направлении планируем запустить уже с 31 марта, — написал глава республиканского минтранса. — В Ереван будут летать комфортабельные лайнеры SSJ100».

Полеты в Армению будут выполняться по пятницам, в обратном направлении — по субботам.

«Отмечу, что столица Армении станет пятым международным направлением в маршрутной сети Red Wings из Уфы. Авиакомпания также летает в Алматы, Анталью, Минск и Стамбул», — добавил Александр Клебанов.

Как сообщал ранее «Башинформ», 6 марта возобновилось авиасообщение между Башкирией и Беларусью.

Напомним также, 16 февраля еще одна из российских авиакомпаний открыла полетную программу из Уфы в Душанбе. 17 февраля стартовали прямые авиаперелеты Уфа — Самарканд.

Автор:Галина Бахшиева
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