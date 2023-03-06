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Сегодня, 16:27

Из Уфы в Минск вылетел первый самолет

пресс-служба аэропорта «Уфа»
Фото:пресс-служба аэропорта «Уфа»

Возобновилось авиасообщение между Башкирией и Беларусью. Сегодня авиакомпания Red Wings запустила свой первый регулярный рейс из Уфы в город-герой Минск. Об этом сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Авиасообщение будет регулярным — один раз в неделю, по понедельникам.

Время в пути составит 2 часа 30 минут.

Сейчас ведутся переговоры по увеличению частоты рейсов из Уфы в Минск и обратно, информировал ранее «Башинформ».

Как неоднократно заявлял Глава Башкирии Радий Хабиров, прямые авиарейсы из Уфы в Минск — принципиальный вопрос.

«Между нашей республикой и Беларусью сложились тесные, партнерские отношения, — отметил Глава Башкирии. — Мы наладили крепкие связи в сфере торговли, промышленности, культуры, туризма. Планируем их и дальше развивать. Ждем, что еще одним серьезным драйвером для этого станет форум регионов двух стран, который пройдет в июне в Уфе». 

Напомним также, 16 февраля еще одна из российских авиакомпаний открыла полетную программу из Уфы в Душанбе. 17 февраля стартовали прямые авиаперелеты «Уфа — Самарканд».

Автор:Галина Бахшиева
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