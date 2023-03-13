В Башкирии выставили на торги лесные участки для заготовки 90 тысяч кубометров древесины

Министерство лесного хозяйства Башкирии выставило на торги для предпринимателей 69 лотов с общим объемом заготовки 90 тысяч кубометров древесины на территории Абзелиловского, Авзянского, Аскинского, Белокатайского, Бирского, Гафурийского, Дюртюлинского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Салаватского, Тирлянского, Туймазинского, Учалинского и Хайбуллинского лесничеств.

Аукцион состоится 3 апреля этого года. Заявки на участие в торгах принимаются с 13 по 28 марта.

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте www. torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Ранее министерство лесного хозяйства Башкирии выставляло на торги для предпринимателей 14 лотов с общим объемом заготовки 9 тысяч кубометров древесины на территории Архангельского, Зианчуринского и Иглинского лесничеств, информировал «Башинформ».