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Вчера, 22:39

Минлесхоз Башкирии выставил на аукционы 14 лотов для предпринимателей

Галина Бахшиева
Фото:Галина Бахшиева

Министерство лесного хозяйства Башкирии выставило на торги для предпринимателей 14 лотов с общим объемом заготовки 9 тысяч кубометров древесины на территории Архангельского, Зианчуринского и Иглинского лесничеств.

Как сообщили в министерстве, аукцион состоится 27 февраля 2023 года. Заявки на участие в торгах принимаются с 6 по 21 февраля.  

Вся информация о проведении аукционов для субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте torgi.gov.ru/new/public и utp.sberbank-ast.ru.

Ранее министерство лесного хозяйства Башкирии выставляло на торги для предпринимателей 33 лота с общим объемом заготовки 45 тысяч кубометров древесины на территории Архангельского, Аскинского, Иглинского, Караидельского, Макаровского, Стерлитамакского и Уфимского лесничеств, информировал "Башинформ".

Автор:Галина Бахшиева
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