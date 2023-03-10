В Уфе на очистке крыш от снега и наледи задействовано 277 кровельщиков в составе 87 бригад

Городские жилищные службы Уфы продолжают расчищать кровли обслуживаемых многоквартирных домов. Сегодня, 10 марта 2023 года, по линии Управления жилищного хозяйства Уфы на очистке кровель и балконных козырьков от снега и наледи задействовано 277 кровельщиков в составе 87 бригад с использованием семи единиц автовышек. За прошедшие сутки очищено от сосулек 282 кровли и 436 балконных козырьков, а также выполнена полная очистка крыш 20 МКД. Работы продолжаются.

Уфимцев призывают быть внимательными и соблюдать следующие рекомендации: не приближаться к домам и зданиям, с которых возможен сход снега и наледи, не игнорировать таблички, информирующие о возможном сходе снега и наледи, ограждения, которые выставляются при проведении очистных работ, осмотрительнее выбирать места для парковки личного автомобиля – это поможет избежать его повреждения из-за падения снега.