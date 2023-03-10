В Башкирии утверждена программа комплексного ремонта подъездов на 2023 год, сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства Башкирии.

В этом году в республике планируется отремонтировать 752 подъезда в 274 многоквартирных домах. Ремонт финансируется исключительно из бюджетных средств. Из них 90 процентов – средства республиканского бюджета, 10 процентов - муниципальные средства. Средства собственников, собранные на капитальный ремонт, в программе не участвуют. Адресный перечень размещён на сайте Фонда в разделе «Ремонт подъездов».

Как и раньше, жильцы многоквартирных домов активно участвуют в реализации программы комплексного ремонта подъездов. Традиционно перед началом ремонта по каждому дому Региональный оператор организует информационные встречи, на которых жители выберут вид отделки стен и цветовые решения, а также подпишут акт начала производства работ.

«Все работы, выполняемые по республиканской программе комплексного ремонта подъездов, принимаются комиссией при непосредственном участии жителей. Акт приёма работ не будет подписан, пока все замечания не устранят. Оплата выполненных работ происходит только после окончательной приёмки и подписания всех необходимых документов, - подчеркнули в министерстве ЖКХ Башкирии. - На все виды работ распространяется гарантия пять лет (кроме случаев вандализма)».

Ремонт подъездов включает в себя несколько видов работ. Среди них - ремонт входной группы, укладка керамической плитки на первом этаже, установка новой тамбурной двери, пластиковых окон, почтовых ящиков, энергосберегающих светильников, а также штукатурно-малярные работы.

Важно: вид отделки стен и цвет покраски полностью зависят от жильцов. Они сами выбирают, как будет выглядеть их подъезд.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе планируется отремонтировать в этом году 172 подъезда в 54 многоквартирных домах.