В Уфе стали известны дома, где будет идти ремонт подъездов в 2023 году

В Башкирии утверждена Программа комплексного ремонта подъездов на 2023 год. В Уфе благодаря ей отремонтируют 172 подъезда в 54 многоквартирных домах - об этом в своих социальных сетях сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Всего, по данным Регионального оператора, в республике запланировано обновить 752 подъезда в 274 МКД. Финансирование осуществляется исключительно из бюджетных средств: 90% - республиканского и 10% - бюджетов муниципалитетов. Деньги собственников, собранные на капитальный ремонт, в программе не участвуют. Полный адресный перечень размещен на сайте Фонда в разделе «Ремонт подъездов».

Жители принимают активное участие в реализации программы. Перед началом работ по каждому дому будут организованы информационные встречи, на которых уфимцы выберут вид отделки стен и цветовые решения, а также подпишут соответствующий акт.

Все работы, выполняемые в рамках республиканской программы комплексного ремонта подъездов, принимаются комиссией при непосредственном участии жителей. Акт приема работ не будет подписан, пока все замечания не будут устранены. Оплата происходит только после окончательной приемки и подписания всех необходимых документов. На все виды работ распространяется гарантия 5 лет (кроме случаев вандализма).

Подрядная организация выполнит ремонт входной группы, укладку керамической плитки на первом этаже, установку новой тамбурной двери, пластиковых окон, почтовых ящиков, энергосберегающих светильников, а также штукатурно-малярные работы.