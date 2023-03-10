Названы места проведения сельхозярмарок в городах и районах Башкирии с 10 по 12 марта

10, 11 и 12 марта в республике пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.



В общей сложности будет организовано 40 площадок во многих муниципальных районах и городах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе 11 и 12 марта также состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут приобрести продукты, овощи, мясо и мёд напрямую от башкирских производителей.

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды - от Таллинской до Ухтомского; по улице Рабкоров, 20, а также возле Дворца спорта и Дворца молодежи.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на тех же площадках. Исключение составит лишь площадка перед Дворцом молодежи.