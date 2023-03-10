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Сегодня, 07:40

Названы места проведения сельхозярмарок в городах и районах Башкирии с 10 по 12 марта

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

10, 11 и 12 марта в республике пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

В общей сложности будет организовано 40 площадок во многих муниципальных районах и городах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе 11 и 12 марта также состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых горожане смогут приобрести продукты, овощи, мясо и мёд напрямую от башкирских производителей. 

В субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды - от Таллинской до Ухтомского; по улице Рабкоров, 20, а также возле Дворца спорта и Дворца молодежи.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на тех же площадках. Исключение составит лишь площадка перед Дворцом молодежи.

Автор:Галина Бахшиева
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