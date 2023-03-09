В выходные жителей Уфы ждут на сельхозярмарках

В Уфе 11 и 12 марта состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, на которых горожане смогут приобрести продукты, овощи, мясо и мёд напрямую от башкирских производителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Так, в субботу ярмарочная торговля развернется на участке автодороги по улице Правды - от Таллинской до Ухтомского; по улице Рабкоров, 20, а также возле Дворца спорта и Дворца молодежи.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу на тех же площадках. Исключение составит лишь площадка перед Дворцом молодежи.

Время работы – с 09.00 до 16.00.