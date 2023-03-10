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Сегодня, 11:49

На льготные займы промышленным предприятиям Башкирии выделят 292 млн рублей

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

В этом году из республиканского бюджета направят 292 млн рублей на предоставление льготных займов промышленным предприятиям, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

«Для оказания поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности из бюджета республики в текущем году будет докапитализирован Фонд развития промышленности РБ», - говорится в сообщении правительства. 

На эти цели предусмотрено 292 млн рублей, из которых 52 млн рублей – средства федерального бюджета. Причем впервые в регионе будет оказана поддержка на реализацию проектов по производству беспилотных летательных аппаратов.

«Оказываемая Фондом развития промышленности поддержка играет значительную роль в сложившихся экономических условиях, так как именно крупные промышленные предприятия во многом обеспечивают налоговые поступления в республиканский бюджет», – прокомментировала вице-премьер правительства – министр финансов Башкирии Лира Игтисамова.

Фонд развития промышленности был создан в 2017 году. По состоянию на 1 января 2023 года, актив Фонда, сформированный за счет бюджетных средств, составил 1392,4 млн рублей, из них 157,3 млн рублей – средства федерального бюджета. 

Фондом предоставляются займы промышленным предприятиям на реализацию высокотехнологичных проектов по льготной процентной ставке, а также гранты на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов.

В прошлом году в рамках антикризисных мероприятий в условиях внешнего санкционного давления фондом оказан новый вид поддержки – гранты на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам на пополнение оборотных средств, софинансируемые из федерального бюджета.

«Фонд развития промышленности Башкирии первым в России завершил выплаты по этой программе. 26 промышленных предприятий республики получили 50 грантов на 129,4 млн рублей и смогли возместить проценты по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств», - добавил вице-премьер правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев.

Между тем, по мнению Главы Башкирии Радия Хабирова, в прошлом году промышленность республики отработала на «отлично». Об этом он заявил накануне в Туймазах, на коллегии минпромэнерго республики. 

«Считаю, что в 2022 году наша промышленность отработала на "отлично"», – цитировал «Башинформ» Радия Хабирова.

Автор:Галина Бахшиева
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