Башкирия лидирует по объемам выданной сельской ипотеки и созданию рабочих мест для сельчан

В ходе обсуждения в правительстве Башкирии результатов реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий, вице-премьер РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что наиболее востребованным жителями республики направлением программы стала льготная сельская ипотека. Уполномоченными банками за три года в Башкирии выдано 6,5 тыс. кредитов на 13,7 млрд рублей. Это лучший показатель в России и лидерство регион удерживает на протяжении нескольких лет, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Кроме этого, республика лидирует и в реализации федерального проекта «Содействие занятости сельского населения». В рамках проекта предприятиям агропромышленного комплекса компенсируют расходы на обучение работников и прохождение производственной практики студентами. За 2020-2022 годы поддержку по этому направлению получили 308 предприятий АПК республики на подготовку 1164 работников.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в последние 3 года в Башкирии на реализацию государственной программы комплексного развития сельских территорий направили 6,2 млрд рублей.