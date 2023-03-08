Новости Башкортостана и Уфы
75.46
0
80.55
0
82.43
-0.23
0 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 18:41

Башкирия лидирует по объемам выданной сельской ипотеки и созданию рабочих мест для сельчан

минсельхоз РБ
Фото:минсельхоз РБ

В ходе обсуждения в правительстве Башкирии результатов реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий, вице-премьер РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов отметил, что наиболее востребованным жителями республики направлением программы стала льготная сельская ипотека. Уполномоченными банками за три года в Башкирии выдано 6,5 тыс. кредитов на 13,7 млрд рублей. Это лучший показатель в России и лидерство регион удерживает на протяжении нескольких лет, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Кроме этого, республика лидирует и в реализации федерального проекта «Содействие занятости сельского населения». В рамках проекта предприятиям агропромышленного комплекса компенсируют расходы на обучение работников и прохождение производственной практики студентами. За 2020-2022 годы поддержку по этому направлению получили 308 предприятий АПК республики на подготовку 1164 работников.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в последние 3 года в Башкирии на реализацию государственной программы комплексного развития сельских территорий направили 6,2 млрд  рублей.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика