Резидент особой экономической зоны «Алга» в Башкирии получил льготный заем на развитие производства

Компания «Дога», являющаяся резидентом особой экономической зоны «Алга», получила льготный заем в размере 2 млрд рублей на создание производства ароматических углеводородов. Это один из 33 импортозамещающих проектов, получивших финансовую поддержку, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Инвестор планирует разместить на территории ОЭЗ установку переработки углеводородных газов в ароматические углеводороды - бензол и толуол-ксилольную фракцию. Эта продукция востребована во всем мире и применяется в производстве лекарств, пластмасс, красителей. При выходе на планируемую мощность предприятие сможет полностью обеспечить отечественный рынок, заняв нишу, освободившуюся после ухода иностранных производителей. На сегодняшний день объем инвестиций в проект составляет 4,8 млрд рублей с созданием 117 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории ОЭЗ «Алга» зарегистрировано 12 резидентов с заявленным объемом инвестиций свыше 40 млрд рублей. В перспективе предприятиями-резидентами планируется создать более двух тысяч новых рабочих мест. Как сообщал «Башинформ», зона «Алга» будет расширена за счет территории индустриального парка «Уфимский».