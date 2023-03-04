Башкирский сельхозкооператив решил насущные проблемы с помощью господдержки

Сельхозпотребкооператив Ишимбайского района смог решить актуальную проблему сохранности урожая, закупив зерносушильный комплекс на средства гранта. 25 млн руб. СПоК «Передовик» получил как участник программы развития материально-технической базы сельхозкооператива.

«Осенью, в дожди, особенно сложно сушить зерновые культуры и подсолнечник. С этой проблемой сталкиваются многие фермеры. Благодаря финансовой поддержке со стороны государства мы закупили технику и оборудование для зерносушильного комплекса, телескопический погрузчик, два самосвала «КамАЗ» с прицепом. Это позволяет нам наращивать объем и качество своей продукции», - сообщил председатель кооператива Евгений Едих.

Руководитель отметил, что в программе СПоК участвует не в первый раз — ранее по региональной программе доходогенерирующих проектов коллектив получил грант в размере 3 млн руб. и закупил молоковоз.

Сельхозкооператив существует с 2017 года. В его составе 11 пайщиков. Основное направление — молочная ферма. В 2022 году члены кооператива реализовали более 3,85 тыс. тонн молока (в 2021 – 3,95 тыс. тонн).

В республике на данный момент зарегистрировано 400 сельхозпотребкооперативов, из них 29 образованы в 2022 году, 5 – в 2023-м. Башкирия четыре года подряд лидирует в стране по количеству вновь образованных сельхозкооперативов, отметили в минсельхозе РБ.

Как сообщал Башинформ, в 2023 году на субсидии СПоК республиканский бюджет выделит 212 млн руб. - на 22% больше, чем в 2022-м.