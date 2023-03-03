В Башкирии увеличился размер господдержки для сельхозкооперативов

В 2023 году на субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам Башкирии планируется выделить 212 млн рублей государственной поддержки. Это на 22 процента больше, чем в прошлом году, сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«В республике зарегистрированы 400 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Из них 29 образованы в 2022 году, пять – в текущем году. Республика уже четыре года подряд лидирует в России по количеству вновь образованных сельхозкооперативов, – подчеркнул вице-премьер правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Господдержка, наряду с качественной информационно-консультационной поддержкой, играет большую роль в этом вопросе».

Субсидии сельхозкооперативам выплачивают благодаря реализации национального проекта по поддержке МСП.

Как сообщил директор центра сельхозконсультирования Башкирии Ирик Сакаев, в 2022 году на возмещение части затрат СПоК выделено 173,3 млн рублей. Субсидии получили 69 сельхозкооперативов. 28 из них возместили затраты на приобретение имущества, в том числе сельхозживотных. Еще 36 – на приобретение техники и оборудования, 27 – на закуп сырья у пайщиков.

Напомним, национальный проект по поддержке малого и среднего предпринимательства разработан по поручению президента России Владимира Путина.