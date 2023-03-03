В 33 городах и районах Башкирии состоятся ярмарки выходного дня

С 3 по 5 марта в 33 городах и районах Башкирии состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

В общей сложности будут созданы 43 торговые площадки в муниципальных районах и городах республики. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга по ссылке.



Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе 4 и 5 марта также пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. Уфимцы смогут приобрести натуральную и свежую молочную, медовую продукцию, мясо, овощи и многое другое напрямую от производителя.

В субботу, 4 марта, будут работать площадки на участке автодороги по улице Правды - от Таллинской до Ухтомского, площадке возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, площади перед Дворцом спорта и на площади перед Дворцом молодежи.

В воскресенье, 5 марта, ярмарочная торговля продолжится на площади имени Серго Орджоникидзе и на площади перед Дворцом спорта.