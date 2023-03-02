В первые выходные марта в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 4 и 5 марта пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки выходного дня. По информации городской мэрии, торговля фермерской продукцией будет развернута на пяти площадках. Местные жители смогут приобрести натуральную и свежую молочную, медовую продукцию, мясо, овощи и многое другое напрямую от производителя.

В субботу, 4 марта, будут работать площадки на участке автодороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, площадке возле парка «Волна», площади имени Серго Орджоникидзе, площади перед Дворцом спорта, площади перед Дворцом молодежи.

В воскресенье, 5 марта, ярмарочная торговля продолжится на площади имени Серго Орджоникидзе и на площади перед Дворцом спорта.

Время работы ярмарок — с 9 до 16 часов.