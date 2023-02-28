В Башкирии увеличилось производство молока

Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Башкирии за неполные два месяца 2023 года произвели свыше 113,3 тысячи тонн молока, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

«По оперативным данным на 27 февраля, это на 4,4 тысячи тонн больше, чем за январь–февраль прошлого года», — подчеркнули в пресс-службе министерства.

Уверенно лидируют по валовому производству товарного молока чекмагушевцы. В Топ-5 самых «молочных» районов Башкирии также входят Илишевский, Аургазинский, Дюртюлинский и Стерлитамакский районы.

Как сообщал ранее «Башинформ», по итогам 2022 года в Башкирии отмечался рост объемов производства пищевой продукции практически по всем ключевым позициям.

В частности, самообеспеченность по молоку и молочной продукции составляет в республике 121%, по свинине - 130%, по говядине – 110%, картофелю – 155%, яйцу – 107%. Количество произведенного сахара превышает потребности жителей региона в 6,7 раза, а растительного масла – в 6 раз.

В целом по итогам 2022 года индекс производства пищевых продуктов составил 103%, что на 2,6% выше среднероссийского показателя и на 1,6% больше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу.