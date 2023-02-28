В Башкирии сократили сроки реализации инвестпроектов

В Башкирии обновлен регламент сопровождения инвестпроектов по принципу «единого окна», благодаря чему сроки их реализации на территории региона могут значительно сократиться. Об этом информирует пресс-служба правительства республики.

Оптимизация проведена в соответствии с требованиями регионального инвестстандарта, предъявляемыми к агентствам развития. Инициатива позволит ускорить процессы на всех стадиях — от выбора площадки объектов до их ввода в эксплуатацию.

Ранее «Башинформ» сообщал, что 33 промышленных проекта в Башкирии получили поддержку на 11,2 млрд рублей.