В Башкирии 33 промышленных проекта получили поддержку на 11,2 млрд рублей

В Башкирии в 2022 году 33 промышленных проекта получили поддержку на 11,2 млрд руб. - на 1,8 млрд руб. больше, чем в 2021-м, сообщили в минпроме РБ.

Например, 26 предприятий получили 50 грантов на 129,4 млн рублей и смогли возместить проценты по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств. По другой программе, на развитие производства и реализацию инвестиционного проекта, грант на 5 млн руб. получила мебельная фабрика «Корона».

За последние годы интересы промышленных предприятий сместились в сторону приобретения сырья и развития конкурентоспособных производств, отметили в минпроме.

Активнее всего в 2022 году поддержкой ФРП пользовались машиностроители (9 компаний), представители лесопромышленной и мебельной отраслей (8 предприятий).

Флагманская программа «Проекты развития» направлена на поддержку масштабных импортозамещающих промышленных проектов и позволяет привлечь до 2 млрд руб.. В ее рамках одобрено 2 проекта на сумму 4 млрд руб., в том числе профинансирован инвестпроект «ФГ «ДОГА» на 2 млрд руб.. Как сообщал Башинформ, эта компания строит завод по переработке углеводородных газов в ароматические углеводороды в ОЭЗ «Алга», его стоимость оценена в 4,8 млрд руб..

«В 2022 году Фонд развития промышленности создал Ассоциацию кластеров Башкортостана. В течение года Ассоциация совместно с ФРП РБ, республиканским Минпромом и Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России создали и включили в реестр Минпромторга РФ пять промышленных кластеров республики - мебельный, авиационный, машиностроительный, промышленный и агропромышленный. На стадии формирования находятся кластер легкой промышленности и форменной одежды и станкостроительный кластер. В рамках специализированной программы ФРП «Поддержка участников промышленных кластеров» финансирование получили три участника мебельного кластера - ООО «Корона», ООО «Велес», ООО «Апогей». В соответствии с данной программой возможно привлечение льготного финансирования до 20 млн рублей на срок до 3 лет под 1 или 3% годовых», — разъяснил генеральный директор ФРП Башкортостана Анвер Каримов.

На текущий день в ФРП на рассмотрении находятся 14 проектов промышленных предприятий с общим бюджетом более 13,4 млрд руб..