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Сегодня, 08:08

Аграрии Башкирии могут компенсировать до четверти затрат на транспортировку сельхозпродукции

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

В Башкирии начался прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Предприятия АПК Башкирии могут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции, которая поставлялась во втором полугодии 2022 года и первом полугодии 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

 Вышеназванная мера поддержки реализуется минсельхозом России совместно с АО «Российский экспортный центр», на эти цели выделено 7 млрд рублей. Прием заявок на субсидии продлится до 1 ноября 2023 года. Они принимаются на цифровой платформе «Мой экспорт».

Ранее «Башинформ» сообщал о выделении правительством России дополнительно 2 млрд рублей для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку грузов.

Автор:Роман Якимчук
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