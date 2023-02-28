Аграрии Башкирии могут компенсировать до четверти затрат на транспортировку сельхозпродукции

В Башкирии начался прием заявок на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции от российских экспортеров. Предприятия АПК Башкирии могут компенсировать до 25% расходов на транспортировку продукции, которая поставлялась во втором полугодии 2022 года и первом полугодии 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Вышеназванная мера поддержки реализуется минсельхозом России совместно с АО «Российский экспортный центр», на эти цели выделено 7 млрд рублей. Прием заявок на субсидии продлится до 1 ноября 2023 года. Они принимаются на цифровой платформе «Мой экспорт».

Ранее «Башинформ» сообщал о выделении правительством России дополнительно 2 млрд рублей для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку грузов.