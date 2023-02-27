Аграрии России получат 2 млрд рублей федеральных средств на транспортировку сельхозпродукции

Для снижения расходов сельхозпроизводителей на перевозку грузов из бюджета России дополнительно выделят 2 млрд рублей.

«Речь идёт о необходимости увеличить объёмы транспортировки в регионы зерновых и масличных культур, овощей и рыбной продукции. А также – минеральных удобрений, без которых ни одна посевная кампания, как известно, не обходится. Средства пойдут в первую очередь на обеспечение аграриям льготных железнодорожных тарифов. Это даст возможность доставить по назначению ещё около 1 млн тонн сельхозпродукции. В текущем году Правительство направит на поддержку таких перевозок более 4 млрд рублей», - заявил сегодня глава российского правительства Михаил Мишустин на совещании с вице–премьерами.

По его словам, это поможет «уменьшить издержки агробизнеса, своевременно предоставить пищевой и перерабатывающей промышленности сельскохозяйственное сырьё и наладить новые цепочки поставок продовольствия, чтобы люди во всех российских субъектах круглый год могли получать качественные продукты».