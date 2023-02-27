В Башкирии количество ГУП сократилось до 33 — минземимущества

В 2022 году в республике стало еще на два ГУП меньше, сообщила на оперативном совещании правительства министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская.

«Сейчас осуществляется ликвидация еще двух ГУП — „Башгеолцентр“, „Деловая литература“. В итоге ГУПов останется 33, а хозяйственных обществ, в которые их преобразуем, станет 59», — сообщила министр.

В 2022 году ГУП Совхоз «Рощинский» преобразован в АО «Рощинский» РБ, прекращена процедура банкротства в отношении неэффективного ГУП «БашНИИнефтемаш» с прекращением юридического лица.

По итогам 2022 года республика является собственником не только имущества 35 ГУП и участником 57 хозяйственных обществ, но и владельцем «золотой акции» на участие в управлении пятью акционерными обществами. Для сравнения: в 2013 году в Башкирии было 165 ГУП.

«Оптимизация госсектора будет продолжаться, до конца 2024 года мы должны убрать ГУПы», — напомнила Наталья Полянская о законе от 2019 года, ограничивающем деятельность ГУП и МУП. Этим законом запрещается создание новых госпредприятий, за исключением обеспечивающих работу минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, МВД, СВР и других федеральных ведомств, для обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также для осуществления деятельности в сферах естественных монополий, культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, обращения с радиоактивными отходами и осуществления деятельности за границей, как говорится в документе.

«Что касается приватизации ГУП, вы знаете мою позицию: госимущество легко раздать, а что потом? Поэтому мы их переводим в хозяйственные общества, но они остаются во владении государства. Я верю в госуправление», — прокомментировал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Как сообщал Башинформ, в регионе все стратегические ГУП останутся в республиканской собственности.