В индустриальном парке «Уфимский» запустят производство графитовой смазки

В индустриальном парке «Уфимский» инвестор намерен разместить производство сухой графитовой смазки, применяемой в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ. В первый этап проекта будет вложено порядка 20 млн рублей. Общий общий объём инвестиций составит более 500 млн рублей. На текущий момент совместно с инициатором проекта мы прорабатываем детали реализации проекта и нюансы его размещения в преференциальной зоне,

Локализация предприятий на производственных площадях индустриального парка «Уфимский» дает инвесторам возможность получения различных льгот и выгодных арендных условий. Помимо этого, территория преференциальной зоны обеспечена всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой.

На сегодняшний день общий объем инвестиций резидентов с начала деятельности составляет около 37 млрд рублей.