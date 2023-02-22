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Сегодня, 10:55

Аграрии Башкирии в 2022 году поставили за рубеж продукцию на сумму более 290 миллионов долларов

телеграм-канал Радия Хабирова
Фото:телеграм-канал Радия Хабирова

Прошлый год стал годом высоких производственных достижений для аграриев Башкирии. Так, хлеборобы республики собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерновых и масличных культур, намолочено более 5 млн тонн зерна, собрано более 560 тыс. тонн масличных культур. По словам заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, произошло это благодаря росту компетенций наших аграриев, применению новых технологий и поступательному обновлению технического парка, эта работа будет продолжена в дальнейшем.

«Сегодня важно создать комфортные условия для аграрного бизнеса, чтобы рост производства продолжился и дальше. Для хранения таких объемов зерновых культур необходимы современные элеваторы, зерновые сушилки. Для решения вопроса начинаем строить в Уфе завод по производству зерносушилок и элеваторов белорусской компании «Амкодор». Договариваемся и с другими потенциальными инвесторами по поставкам и строительству новых элеваторов. Будем и дальше наращивать экспорт продукции АПК. По итогам 2022 года мы поставили в зарубежные страны более 400 тыс. тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года показатель вырос в 2,5 раза. Сельхозпродукция Башкортостана экспортируется в дружественные России государства - Иран, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссию и другие», - отметил Ильшат Фазрахманов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что сельхозпроизводство в России показало в прошлом году двузначные темпы роста и российским аграриям удалось собрать рекордный урожай зерна. Также он отметил, что Россия до конца сельскохозяйственного года увеличит экспорт зерна до 55-60 млн тонн.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как внимание государства к аграрной отрасли позволяет достигать высоких урожаев. 

Автор:Роман Якимчук
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