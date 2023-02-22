Аграрии Башкирии в 2022 году поставили за рубеж продукцию на сумму более 290 миллионов долларов

Прошлый год стал годом высоких производственных достижений для аграриев Башкирии. Так, хлеборобы республики собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерновых и масличных культур, намолочено более 5 млн тонн зерна, собрано более 560 тыс. тонн масличных культур. По словам заместителя премьер-министра - министра сельского хозяйства региона Ильшата Фазрахманова, произошло это благодаря росту компетенций наших аграриев, применению новых технологий и поступательному обновлению технического парка, эта работа будет продолжена в дальнейшем.

«Сегодня важно создать комфортные условия для аграрного бизнеса, чтобы рост производства продолжился и дальше. Для хранения таких объемов зерновых культур необходимы современные элеваторы, зерновые сушилки. Для решения вопроса начинаем строить в Уфе завод по производству зерносушилок и элеваторов белорусской компании «Амкодор». Договариваемся и с другими потенциальными инвесторами по поставкам и строительству новых элеваторов. Будем и дальше наращивать экспорт продукции АПК. По итогам 2022 года мы поставили в зарубежные страны более 400 тыс. тонн различной продукции на сумму более 290 млн долларов. За три года показатель вырос в 2,5 раза. Сельхозпродукция Башкортостана экспортируется в дружественные России государства - Иран, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Белоруссию и другие», - отметил Ильшат Фазрахманов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что сельхозпроизводство в России показало в прошлом году двузначные темпы роста и российским аграриям удалось собрать рекордный урожай зерна. Также он отметил, что Россия до конца сельскохозяйственного года увеличит экспорт зерна до 55-60 млн тонн.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как внимание государства к аграрной отрасли позволяет достигать высоких урожаев.