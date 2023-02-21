Внимание государства к аграрной отрасли позволяет достигать высоких урожаев – эксперт

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин тепло поблагодарил российских аграриев за собранный ими рекордный урожай. Генеральный директор ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Базы» Вадим Соколов рассказал «Башинформу», что российские аграрии готовы и в будущем показывать высокие результаты.

«Для нас очень важно внимание, которое уделил развитию сельскохозяйственной отрасли в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин. Мы на деле чувствуем поддержку со стороны государства, которая выражается в предоставлении льготных кредитов, субсидий, поддержкой в реализации крупных инвестпроектов. Все это оказало непосредственное влияние на достигнутые показатели - как известно, в нынешнем году собран рекордный урожай зерновых, растет производство мяса, молока, другой сельхозпродукции. Аграрии готовы работать еще лучше, у людей появилась заинтересованность трудиться на земле, мы научились применять передовые технологии, на смену импортной технике приходит наша, отечественная, которая не хуже. Президент подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать со всеми дружественными странами, для нас это тоже важно: партнеры из этих государств приходят на смену ушедшим из России западным компаниям. Все это позволяет нам преодолевать последствия санкций и надежно обеспечивать продовольственную безопасность страны», - отметил Вадим Соколов.