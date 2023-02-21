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Вчера, 16:08

Инвесторам предлагают производственные площадки в Мелеузовском районе Башкирии

правительство РБ
Фото:правительство РБ

Потенциальным инвесторам предлагают два земельных участка для производственной деятельности общей площадью порядка 16 га. Они находятся в промышленной зоне Мелеуза, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Преимуществом представленных площадок является готовая инженерная инфраструктура, они подключены к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения. В наличии подъездные пути, железная дорога, поблизости федеральная трасса Р-240 «Уфа - Оренбург». На территории одной из площадок расположены шесть зданий общей площадью порядка 36 тыс. квадратных метров, которые также предлагаются для размещения производств. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее «Башинформ» сообщал, что сумма промышленного ипотечного кредита в России может достигать 500 млрд рублей. Льготный кредит можно получить не только на покупку промышленных площадей, но и на их строительство и модернизацию.

Автор:Роман Якимчук
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