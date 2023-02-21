Башкирия получит более 188 млн рублей на развитие школьного туризма. О новых мерах федеральной поддержки на заседании правительства республики рассказал премьер-министр Андрей Назаров.

«Решением правительства России на финансирование туристической программы для школьников будет направлен 1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено вдвое. Отмечу, что благодаря этой программе не менее 200 тысяч детей со всей страны смогут совершить небольшие путешествия и лучше узнать родной край. Нашей республике на цели школьного туризма будет выделено более 188 млн рублей. По объему финансирования мы на втором месте среди всех регионов страны, принимающих участие в программе (после Московской области)», — уточнил глава регионального кабмина.

Вместе с тем Андрей Назаров дал поручение министерству предпринимательства и туризма республики обеспечить своевременное и полное освоение выделенных федеральных средств. Кроме того, он дал указание подготовить доклад по реализации программы школьного туризма в текущем году.

«Проект „Школьный туризм“ с первых дней получает только положительные отклики самих ребят, их родителей, педагогов. В таких путешествиях — одни только „плюсы“. Даже два дня полностью „перезагружают“, развивают и воспитывают, приучают подростков к самостоятельности. Они по-новому открывают для себя нашу республику. В 2022 году по социальному сертификату в путешествиях по региону побывали 11 106 школьников, в этом году объемы программы увеличены более чем в 3 раза, появятся новые интересные маршруты и экскурсии. Сделаем все, чтобы от каждой поездки оставались только самые лучшие впечатления», — прокомментировал «Башинформу» министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.