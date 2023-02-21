Новости Башкортостана и Уфы
74.86
+0.82
79.76
+0.63
82.83
-0.22
-6 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 13:32

Башкирия получит более 188 млн рублей на развитие школьного туризма

Башкирия получит более 188 млн рублей на развитие школьного туризма. О новых мерах федеральной поддержки на заседании правительства республики рассказал премьер-министр Андрей Назаров.

«Решением правительства России на финансирование туристической программы для школьников будет направлен 1 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом финансирование увеличено вдвое. Отмечу, что благодаря этой программе не менее 200 тысяч детей со всей страны смогут совершить небольшие путешествия и лучше узнать родной край. Нашей республике на цели школьного туризма будет выделено более 188 млн рублей. По объему финансирования мы на втором месте среди всех регионов страны, принимающих участие в программе (после Московской области)», — уточнил глава регионального кабмина.

Вместе с тем Андрей Назаров дал поручение министерству предпринимательства и туризма республики обеспечить своевременное и полное освоение выделенных федеральных средств. Кроме того, он дал указание подготовить доклад по реализации программы школьного туризма в текущем году.

«Проект „Школьный туризм“ с первых дней получает только положительные отклики самих ребят, их родителей, педагогов. В таких путешествиях — одни только „плюсы“. Даже два дня полностью „перезагружают“, развивают и воспитывают, приучают подростков к самостоятельности. Они по-новому открывают для себя нашу республику. В 2022 году по социальному сертификату в путешествиях по региону побывали 11 106 школьников, в этом году объемы программы увеличены более чем в 3 раза, появятся новые интересные маршруты и экскурсии. Сделаем все, чтобы от каждой поездки оставались только самые лучшие впечатления», — прокомментировал «Башинформу» министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика