Башкирия получит федеральную субсидию на программу школьного туризма

Решение о выделении 1 млрд рублей на программу бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» озвучил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Расширим туристическую программу, благодаря которой школьники смогут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, чтобы лучше познакомиться с их историей, традициями, культурными особенностями. Причем ребята и их родители смогут самостоятельно выбирать направления и места, которые хотели бы посетить. Сегодня направим на реализацию этой меры 1 млрд рублей. Средства пойдут на компенсацию затрат 29 российским субъектам, которые специально разработали для детей такие поездки», — отметил премьер-министр.

Субсидию на софинансирование туристических поездок учащихся получат 29 субъектов, в том числе Башкирия. В поездки смогут поехать 200 тысяч школьников 5-9 классов. Финансирование программы в 2023 году расширится в два раза в сравнении с 2022 годом, а география — еще на 11 регионов. Минэкономразвития России планирует довести средства до регионов в течение месяца, рассказал министр экономического развития Максим Решетников.

Поездки предполагаются короткие для комфорта детей при переездах. Выбрать маршрут, экскурсии и гостиницы дети и родители смогут сами, после чего подадут заявку на участие в программе. Ее особенности устанавливают регионы самостоятельно.

«Проект „Школьный туризм“ с первых дней получает только положительные отклики самих ребят, их родителей, педагогов. В таких путешествиях — одни только „плюсы“. Даже два дня полностью „перезагружают“, развивают и воспитывают, приучают подростков к самостоятельности. Они по-новому открывают для себя нашу республику. В 2022 году по социальному сертификату в путешествиях по региону побывали 11 106 школьников, в этом году объемы программы увеличены более чем в 3 раза, появятся новые интересные маршруты и экскурсии. Сделаем все, чтобы от каждой поездки оставались только самые лучшие впечатления», — прокомментировал «Башинформу» министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов.