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Сегодня, 14:10

В 2023 году из бюджета Башкирии выделят 100 миллионов рублей на поддержку пищевой отрасли

Галина Бахшиева
Фото:Галина Бахшиева

В текущем году в Башкирии будет продолжена практика оказания мер поддержки производителям продуктов питания. На эти цели в республиканском бюджете предусмотрено 100 млн рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Практика предоставления субсидий производителям продуктов питания хорошо зарекомендовала себя в 2022 году. Так, хлебопеки получили 64 млн рублей федеральных средств на возмещение части затрат, что позволило стабилизировать цены на хлеб. Для стимулирования переработки молока в отрасль направлено более 70 млн рублей федеральных средств (ставка 1800 рублей на 1 тонну переработанного молока). В 2023 году эта мера будет продолжена. На эти цели из бюджета выделено 92 млн рублей (ставка 3 300 рублей на 1 тонну переработанного молока). С 2022 года в рамках Программы развития пищевой отрасли за счет средств бюджета республики оказана новая мера государственной поддержки. У переработчиков появилась возможность субсидирования 40% затрат на приобретенное новое оборудование и технику (не более 5 млн рублей на 1 предприятие в год). Это позволило модернизировать производство 41 предприятию, которые приобрели более 100 единиц техники и оборудование на сумму более 135 млн рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в 2022 году уровень производства основных продуктов питания в Башкирии значительно превысил потребности региона.

Автор:Роман Якимчук
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