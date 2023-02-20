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Сегодня, 13:41

Школьники Башкирии смогут принять участие в деятельности передовой инженерной школы

У российских школьников появится возможность принять участие в деятельности передовых инженерных школ, которые создаются на базе ведущих вузов страны.

На таких площадках ребята вместе со студентами и наставниками из высокотехнологичных компаний смогут поработать над различными инженерными проектами, попробовать себя в изобретательстве и исследованиях, подключиться к решению задач на производстве. Это позволит повысить интерес школьников к инженерному делу и технологиям, поможет им определиться с будущей профессией.

 «У нас много талантливых ребят, которые способны приумножить успехи российской инженерной мысли, и мы будем и дальше формировать нужные для этого условия», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 февраля.

В Башкирии передовая инженерная школа «Моторы будущего» создана на базе  Уфимского университета науки и технологий. Она решает глобальную научно-техническую задачу, которая направлена на создание высокоэффективных электрических и гибридных силовых установок, агрегатов и их систем для боевой и гражданской авиации России, превышающих мировой уровень.

Как ранее сообщал «Башинформ», УУНиТ вошел в число 30 российских вузов, которые получат федеральное финансирование на развитие передовых инженерных школ.

Предусмотреть возможность участия школьников в деятельности передовых инженерных школ правительству поручил Президент страны по итогам встречи с руководителями таких школ и их индустриальными партнёрами, состоявшейся 21 сентября 2022 года.

Автор:Азат Гиззатуллин
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