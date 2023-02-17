В 31 городе и районе Башкирии с 17 по 19 февраля состоятся сельхозярмарки

В 31 городе и районе Башкирии 17, 18 и 19 февраля состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.
В общей сложности будут организованы 42 площадки во многих муниципальных районах и городах республики. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии по ссылке.
Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе в эти выходные также состоятся сельскохозяйственные ярмарки.
В субботу ярмарки развернутся на следующих площадках:
- на участке автодороги по ул. Правды - от Таллинской до Ухтомского;
- возле парка «Волна» по ул. Ахметова;
- на площади перед Дворцом спорта;
- на площади имени Серго Орджоникидзе;
- на площади перед Дворцом молодежи.
В воскресенье ярмарочная торговля продолжится в Дёме и на площади перед Дворцом спорта.