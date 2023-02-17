В 31 городе и районе Башкирии с 17 по 19 февраля состоятся сельхозярмарки

В 31 городе и районе Башкирии 17, 18 и 19 февраля состоятся очередные сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства торговли и услуг региона.

В общей сложности будут организованы 42 площадки во многих муниципальных районах и городах республики. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии по ссылке.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе в эти выходные также состоятся сельскохозяйственные ярмарки.

В субботу ярмарки развернутся на следующих площадках:

- на участке автодороги по ул. Правды - от Таллинской до Ухтомского;

- возле парка «Волна» по ул. Ахметова;

- на площади перед Дворцом спорта;

- на площади имени Серго Орджоникидзе;

- на площади перед Дворцом молодежи.

В воскресенье ярмарочная торговля продолжится в Дёме и на площади перед Дворцом спорта.