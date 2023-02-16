В Уфе в выходные пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В Уфе 18-19 февраля пройдут сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в мэрии.

В субботу будут работать площадки:

- на участке автодороги по ул. Правды от Таллинской до Ухтомского,

- возле парка «Волна» по ул. Ахметова,

- перед Дворцом спорта на ул. Рихарда Зорге, 41,

- на площади им. С. Орджоникидзе по ул. Первомайской,

- на площади перед Дворцом молодежи по ул. 50-летия Октября, 21.

В воскресенье ярмарочная торговля продолжится в Дёме и на площади перед Дворцом спорта.

Время работы ярмарок – с 9 до 16 часов.