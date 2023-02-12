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Сегодня, 09:46

В Башкирии сегодня вновь работают мясные ярмарки

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

Сегодня в городах и районах Башкирии продолжают свою работу мясные ярмарки, напомнили в республиканском министерстве торговли и услуг.

«В эти выходные организовано, в общей сложности, 38 площадок во многих муниципальных районах и городах нашей республики, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Адреса и контактные данные собраны на сайте Минторга РБ по ссылке».

Как сообщал ранее «Башинформ», например в Уфе мясные ярмарки будут работать 12 февраля на нескольких площадках.

Так, сегодня ярмарочная торговля развернется:

— на участке автодороги по ул. Правды от Таллинской до Ухтомского;
— по ул. Рабкоров, 20;
— перед Дворцом спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).

Автор:Галина Бахшиева
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