В Башкирии сегодня вновь работают мясные ярмарки

Сегодня в городах и районах Башкирии продолжают свою работу мясные ярмарки, напомнили в республиканском министерстве торговли и услуг.
«В эти выходные организовано, в общей сложности, 38 площадок во многих муниципальных районах и городах нашей республики, - подчеркнули в пресс-службе ведомства. - Адреса и контактные данные собраны на сайте Минторга РБ по ссылке».
Как сообщал ранее «Башинформ», например в Уфе мясные ярмарки будут работать 12 февраля на нескольких площадках.
Так, сегодня ярмарочная торговля развернется:
— на участке автодороги по ул. Правды от Таллинской до Ухтомского;
— по ул. Рабкоров, 20;
— перед Дворцом спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).