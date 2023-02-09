В Уфе назвали площадки мясных ярмарок 11 и 12 февраля

В предстоящие выходные жители и гости Уфы смогут приобрести свежее мясо, мясную продукцию, овощи и продукты питания напрямую от башкирских производителей. Мясные ярмарки будут работать 11 и 12 февраля на нескольких площадках.
В субботу, 11 февраля, торговые ряды развернут:
— на участке автодороги по ул. Правды от Таллинской до Ухтомского;
— по ул. Рабкоров, 20;
— перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21);
— перед Дворцом спорта (ул. Рихарда Зорге, 41).
В воскресенье, 12 февраля, ярмарочная торговля продолжится на тех же площадках, за исключением территории у Дворца молодежи.
Время работы ярмарок — с 09.00 до 16.00.