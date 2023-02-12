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Сегодня, 14:45

Башкирия экспортировала в Германию 22 тонны гречихи

22 тонны башкирской гречихи отгружены на экспорт в Германию, сообщили в управлении Россельхознадзора по региону.

Она была выращена на полях Гафурийского района республики.

«По результатам энтомологических, гербологических и микологических экспертиз карантинные организмы в исследованных образцах гречихи не выявлены. Продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера. Управлением выдан фитосанитарный сертификат. Партия гречихи отгружена зарубежному контрагенту», - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2022 году башкирские предприятия АПК экспортировали 400 тысяч тонн различной продукции. Объем экспорта в денежном эквиваленте составил 291 млн долларов, что на уровне 2021 года.

В структуре экспорта АПК большую часть, или 66,4 процента занимает продукция масложировой отрасли. Остальная доля в структуре экспорта приходится на маслосемена, спирты, мед, зерновые, мясную и молочную продукцию.

Автор:Галина Бахшиева
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