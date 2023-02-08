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Сегодня, 09:16

В январе Башкирия экспортировала в Китай и Монголию почти 5,5 тысячи кубометров ОСП и ДСП

пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ
Фото:пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ

С начала 2023 года Башкирия экспортировала в Китай и Монголию почти 5,5 тысячи кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит. Такие данные приводит пресс-служба управления Россельхознадзора по республике. 

ОСП и ДСП, произведенные на крупнейшем в Башкирии предприятии по глубокой переработке древесины, отгружены китайским и монгольским контрагентам тремя контейнерными поездами, сообщили в ведомстве.

По требованию стран-импортеров вся подкарантинная продукция перед отправкой прошла лабораторные экспертизы в подведомственной Россельхознадзору испытательной лаборатории.

«По результатам фитосанитарных экспертиз карантинные организмы не выявлены. Вся отгруженная продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортера», - подчеркнули в управлении Россельхознадзора по Башкирии.

Как сообщал ранее «Башинформ», в 2022 году Башкирия экспортировала в Китай и Монголию более 122 тысяч кубометров ориентированно-стружечных и древесно-стружечных плит. 

Автор:Галина Бахшиева
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