В Уфе состоится Единый день консультаций по профобучению

Республиканский центр занятости населения 7 февраля с 10 до 17 часов проведет в Уфе Единый день консультаций по вопросам профессионального обучения и дополнительного профобразования.

Задать свои вопросы специалистам и получить необходимую консультацию смогут все желающие по телефону республиканского центра занятости населения: 8 (347) 251–54–11 или по телефонам его филиалов. Адреса и номера телефонов филиалов Центра можно найти здесь.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в 2022 году на ярмарках вакансий в городах и районах Башкирии нашли работу 6,5 тысячи человек.