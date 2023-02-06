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Сегодня, 09:03

В Уфе состоится Единый день консультаций по профобучению

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Республиканский центр занятости населения 7 февраля с 10 до 17 часов проведет в Уфе Единый день консультаций по вопросам профессионального обучения и дополнительного профобразования.  

Задать свои вопросы специалистам и получить необходимую консультацию смогут все желающие по телефону республиканского центра занятости населения: 8 (347) 251–54–11 или по телефонам его филиалов. Адреса и номера телефонов филиалов Центра можно найти здесь

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в 2022 году на ярмарках вакансий в городах и районах Башкирии нашли работу 6,5 тысячи человек. 

Автор:Галина Бахшиева
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