В 2022 году 6,5 тысячи жителей Башкирии нашли работу на ярмарках вакансий

В 2022 году на ярмарках вакансий в городах и районах Башкирии нашли работу 6,5 тысячи человек, сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

В целом за год в республике было организовано более 1,7 тысячи разнопрофильных ярмарок вакансий. Причем для людей разных возрастов и статусов, включая пенсионеров, молодежь, инвалидов и женщин.

Свои вакансии соискателям предложили в прошлом году более двух тысяч предприятий и организаций. В общей сложности ими были заявлены почти 30 тысяч свободных рабочих мест.

«Ярмарки вакансий в городах и районах Башкирии посетили в 2022 году более 32 тысяч человек. Из них 6,5 тысячи человек трудоустроились», — констатировали в минтруде Башкирии.

Как рассказала глава регионального минтруда Ленара Иванова, работодатели активно участвуют в ярмарках вакансий. В последние два года в центрах занятости сложилась традиция проводить такие ярмарки по четвергам.

«Это очень удобно как предприятиям, так и соискателям, которые знают, что в этот день всегда можно прийти в любой близлежащий центр занятости, чтобы посмотреть, какие вакансии предлагают работодатели», — пояснила министр.

На сегодняшний день в республиканском банке вакансий насчитывается свыше 41,3 тысячи свободных рабочих мест. Как сообщал ранее «Башинформ», с января 2023 года в Башкирии начали проводить ярмарки в новом формате — в виде открытого кадрового отбора.

«Работодатели напрямую общаются с претендентами на вакантные места, презентуют свои компании, могут оценить поведение и живые реакции потенциальных сотрудников. У соискателей, в свою очередь, есть возможность обсудить на месте условия труда и найти подходящую вакансию в кратчайший срок», — подчеркнула Ленара Иванова.