Новости Башкортостана и Уфы
70.6
+0.21
76.03
-0.7
81.29
+0.3
-20 °C
Снег
Коронавирус
Все новости
Экономика
Вчера, 14:11

Индекс промпроизводства Башкирии в 2022 году составил 102,7 процента

В 2022 году индекс промышленного производства Башкирии составил 102,7%, сказал сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкортостана. 

«Это очень хороший показатель, среднероссийский показатель составил 99,4 процента. Этого нам удалось достичь в том числе за счет диверсификации производства. Несмотря на непростую международную конъюнктуру, санкции, мы ставим задачу развития во всех отраслях экономики. Статистика за 2022 год показывает, что все реально. Наша задача в этом году, который будет не менее тяжелым, так же хорошо отработать», - сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что увеличение объемов промышленного производства в Башкирии за январь–декабрь прошлого года зафиксировано в трех секторах: добывающем — на 16,3%, обрабатывающем — на 1,0%, тепло- и электроэнергетике — на 1,1%.

Автор:Азат Гиззатуллин
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Как правильно сослаться на сообщение ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика