Индекс промпроизводства Башкирии в 2022 году составил 102,7 процента

В 2022 году индекс промышленного производства Башкирии составил 102,7%, сказал сегодня на еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе Глава Башкортостана.

«Это очень хороший показатель, среднероссийский показатель составил 99,4 процента. Этого нам удалось достичь в том числе за счет диверсификации производства. Несмотря на непростую международную конъюнктуру, санкции, мы ставим задачу развития во всех отраслях экономики. Статистика за 2022 год показывает, что все реально. Наша задача в этом году, который будет не менее тяжелым, так же хорошо отработать», - сказал Радий Хабиров.

Ранее «Башинформ» сообщал, что увеличение объемов промышленного производства в Башкирии за январь–декабрь прошлого года зафиксировано в трех секторах: добывающем — на 16,3%, обрабатывающем — на 1,0%, тепло- и электроэнергетике — на 1,1%.