Более 2,5 тысячи россиян получат сертификаты на покупку жилья

Более 2,5 тысячи россиян в этом году смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета. График выпуска и распределения таких сертификатов утвердил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают», - уточняется в сообщении правительства России.

В 2023 году на эту меру государственной поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Рассчитывать на неё могут отдельные категории граждан. Среди них – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии утвержден порядок предоставления средств на покупку жилья детям-сиротам.