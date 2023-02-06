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Сегодня, 08:28

Более 2,5 тысячи россиян получат сертификаты на покупку жилья

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Более 2,5 тысячи россиян в этом году смогут получить сертификаты на приобретение жилья за счёт средств федерального бюджета. График выпуска и распределения таких сертификатов утвердил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

«Сертификаты позволяют гражданам улучшить жилищные условия, переехав в населённые пункты, оснащённые всей необходимой социальной инфраструктурой, или же получить более комфортные квартиры в городах, где они уже проживают», - уточняется в сообщении правительства России.

В 2023 году на эту меру государственной поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей. Рассчитывать на неё могут отдельные категории граждан. Среди них – чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, а также военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС. Помощь положена тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Башкирии утвержден порядок предоставления средств на покупку жилья детям-сиротам. 

Автор:Галина Бахшиева
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