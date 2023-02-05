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Вчера, 14:01

В России утвердили график выпуска и распределения жилищных сертификатов в 2023 году

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов – в 2023 году их смогут получить более 2,5 тысячи россиян.

Это чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.
 
Как сообщается в телеграм-канале правительства РФ, сертификат положен тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий. В этом году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей.
 
Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что правительство РБ утвердило порядок предоставления соцвыплат для приобретения жилья, удостоверяемых жилищными сертификатами, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 23 лет.

Автор:Дарья Субботина
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