В России утвердили график выпуска и распределения жилищных сертификатов в 2023 году

Премьер-министр правительства России Михаил Мишустин утвердил график выпуска и распределения жилищных сертификатов – в 2023 году их смогут получить более 2,5 тысячи россиян.

Это чернобыльцы, вынужденные переселенцы, граждане, переезжающие из Байконура, районов Крайнего Севера и закрытых административно-территориальных образований, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и МЧС.



Как сообщается в телеграм-канале правительства РФ, сертификат положен тем из них, кто по действующим нормативам нуждается в улучшении жилищных условий. В этом году на эту меру поддержки в федеральном бюджете предусмотрено почти 12 млрд рублей.



Работа ведется в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Ранее «Башинформ» информировал о том, что правительство РБ утвердило порядок предоставления соцвыплат для приобретения жилья, удостоверяемых жилищными сертификатами, лицам, относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 23 лет.