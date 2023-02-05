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Вчера, 15:16

В Башкирии осужденные произвели товаров и услуг на 1,3 млрд рублей

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Объем произведенных в исправительных учреждениях Башкирии товаров, выполненных работ и оказанных услуг в 2022 году составил 1,3 миллиарда рублей. Об этом на расширенном заседании коллегии УФСИН РФ по РБ сообщил руководитель ведомства Владислав Дзюба.

По его словам, промышленный комплекс уголовно-исполнительной системы республики состоит из восьми производственных площадок.

«Это полноценные промышленные предприятия, расположенные в крупных промышленных и транспортных центрах республики. Производственные площади составляют более 280 тысяч кв. метров, количество технологического оборудования — почти три тысячи единиц, — проинформировал Владислав Дзюба. — Мы постоянно расширяем ассортимент продукции. Например, в 2022 году освоено 53 вида — это специальные транспортные средства, декоративное чугунное ограждение, маргарин мягкий, маргарин твердый, корм сухой полнорационный для кормления собак, деревянные поддоны, ученическая мебель, различные виды спецодежды и многое другое».

Одним из крупных заказов прошлого года стали две единицы автомобилей типа «АЗ» на шасси «КамАЗ 65115» на сумму 14,2 миллиона рублей. Машины были изготовлены исправительной колонией № 7 для главного управления исполнения наказаний министерства юстиции Республики Таджикистан в рамках международного сотрудничества.

Ранее «Башинформ» информировал о том, сколько осужденных отбывает наказание в колониях и исправительных центрах Башкирии.

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