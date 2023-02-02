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Вчера, 17:18

С 3 по 5 февраля мясные ярмарки пройдут в 28 городах и районах Башкирии

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

С 3 по 5 февраля сельскохозяйственные ярмарки состоятся в 28 городах и районах Башкирии, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию местного производства. Об этом сообщили в министерстве торговли и услуг республики.

Ярмарочная торговля будет вестись на 36 площадках во многих муниципальных районах и городах Башкирии. Адреса и контактные данные собраны на сайте Минторга РБ по ссылке.

Как сообщал ранее «Башинформ» со ссылкой на мэрию Уфы, по данным мониторинга цен продукции, реализуемой на осенних ярмарках-2022, розничная цена на овощи была ниже в среднем на 10 процентов, чем в магазинах.

Мясные ярмарки завершатся в башкирской столице в марте. В прошлом году за сезон мясных ярмарок в Уфе было продано более 480 тонн мяса и 70 тонн мяса птицы.

Как отметили в столичной администрации, сельскохозяйственные ярмарки всегда пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью у жителей. Сельхозярмарки выходного дня проводятся в столице региона еще с начала 1990-х годов.

«Такие ярмарки обеспечивают спрос горожан на овощную, крупяную продукцию нового урожая осенью, а также на мясомолочный ассортимент зимой по более приемлемым ценам, чем на рынке, — пояснили в мэрии Уфы. - Важно: вся продовольственная продукция, представленная на мясных ярмарках, проходит ветеринарный контроль».

Автор:Галина Бахшиева
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