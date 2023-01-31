Автобусный парк регионов России за два года пополнят 4130 новых машин

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о включении инвестиционного проекта льготного лизинга отечественных автобусов в перечень самоокупаемых проектов. Они, в свою очередь, на возвратной основе получают финансирование из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В 2023–2024 годах из средств ФНБ на реализацию проекта будет направлено 44 млрд рублей. Государственная транспортная лизинговая компания планирует закупить 4130 автобусов различной модификации. Из них в 2023 году будет приобретено 1990 автобусов, а в 2024-м – 2140. Машины передадут в лизинг региональным транспортным компаниям сроком на семь лет под 6,8% годовых.

Ранее «Башинформ» сообщал, что Башкортостан стал первым регионом в России, который получил 35 автобусов марки «НефАЗ» по данной федеральной программе. Сумма контракта на их поставку составила 493,5 млн рублей. За предстоящие два года государственный перевозчик «Башавтотранс» получит 85 автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, для обслуживания городских маршрутов.

В правительстве России отметили, что данное решение улучшит транспортное обслуживание населения, вырастет и объём пассажирских перевозок. Кроме того, будет увеличена загрузка автозаводов, производящих автобусы среднего, большого и особо большого класса.