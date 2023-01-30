В Башкирии утвержден перечень нуждающихся в работниках предприятий

Правительство Башкирии утвердило перечень организаций, испытывающих потребность в привлечении работников, а также перечень востребованных профессий. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Перечни утверждены в соответствии с правилами предоставлениями субсидий фондом пенсионного и социального страхования РФ в 2023 году из бюджета Фонда «юридическим лицам, включая некоммерческие организации, и ИП для стимулирования занятости отдельных категорий граждан», говорится в распоряжении правительства Башкирии.

В утвержденном перечне — 55 предприятий республики. Среди них — КумАПП, БМК, ПАО «НефАЗ», АО «Стеклонит», Туймазинский завод бетоновозов, ПАО «ОДК-УМПО», ООО «ЕСМ», Салаватский химический завод, машиностроительная компания «Витязь», региональный центр Росстандарта и другие организации.

В числе 77 востребованных профессий — аккумуляторщик, гальваник, закройщик, маляр, мастер участка, крановщик, слесарь механосборочных работ, термист, токарь, швея, штамповщик, электросварщик ручной сварки и другие.

Ознакомиться с полным текстом распоряжения правительства Башкирии можно здесь.

Ранее «Башинформ» анонсировал проведение 2 февраля кадрового отбора для двух крупных предприятия Башкирии. Соискателям будет предложено в общей сложности 500 вакантных мест.