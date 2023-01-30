Две крупные компании Башкирии проведут кадровый отбор на 500 новых рабочих мест

Компания «Амкодор-Агидель» и фабрика «ЗАСПОРТ» 2 февраля проведут кадровый отбор на 500 новых вакансий. Они предлагают своим будущим сотрудникам официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ, социальный пакет, возможность профессионального и карьерного роста, современные рабочие места на новом оборудовании, комфортные условия труда и дополнительное профессиональное обучение.

Ранее «Башинформ» сообщал, что «Амкодор-Агидель» планирует начать работу во втором квартале текущего года на территории индустриального парка «Уфимский», а резидент особой экономической зоны «Алга» – фабрика «ЗАСПОРТ» в феврале текущего года.

«Компания «Амкодор» – это новый проект белорусского инвестора, заниматься они будут производством оборудования для послеуборочной обработки зерна. Работу с ними по подбору персонала мы начали буквально минувшей осенью, когда они официально зарегистрировались на едином портале «Работа в России». Что касается фабрики ZASPORT, то работу по подбору на это ишимбайское предприятие Юго-восточный межрайонный центр занятости населения проводит с прошлого года», - рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

2 февраля открытые кадровые отборы будут проходить на площадках следующих центров занятости населения республики:

Для ООО «Амкодор-Агидель» – в филиале Республиканского центра занятости населения по Орджоникидзевскому району Уфы по адресу: г. Уфа, ул. Мира, 37а (начало в 11 часов). Для жителей Уфимского, Благовещенского, Архангельского, Благоварского, Иглинского, Кармаскалинского, Кушнаренковского, Нуримановского, Чекмагушевского и Чишминского районов на базе местных центров занятости будет доступно онлайн-подключение с возможностью задать работодателю интересующие вопросы и пройти собеседование.

Для ООО «Фабрика «ЗАСПОРТ» – во Дворце молодежи г. Ишимбая по адресу: г. Ишимбай, ул. Геологическая, 16 (начало в 10.30). Онлайн-подключение будет организовано на базе центров занятости населения Стерлитамака, Салавата, Мелеуза, а также Аургазинского, Гафурийского, Стерлибашевского, Альшеевского и Федоровского районов.

В рамках открытого кадрового отбора предприятия «Амкодор-Агидель» и ZASPORT предложат соискателям более 500 рабочих мест. В частности, в компанию ZASPORT (г. Ишимбай), специализирующуюся на пошиве спортивной одежды, требуется более 300 сотрудников по следующим специальностям: бухгалтер, начальник отдела, системный администратор, заведующий отделом, начальник производства, технолог, конструктор, дизайнер одежды, главный механик, главный энергетик, заведующий складом (с заработной платой от 33 тыс. до 48 тыс. рублей); оператор швейного оборудования, настильщик, раскройщик, закройщик, комплектовщик (с заработной платой от 28 тыс. до 38 тыс. рублей); дворник, водитель категории С, Д, плотник, сантехник, электрик (с заработной платой от 20 тыс. до 35 тыс. рублей).

На предприятие «Амкодор-Агидель» (г. Уфа) требуется 200 сотрудников по следующим специальностям: оператор лазерных установок, главный энергетик, слесарь по сборке металлоконструкций, подсобный рабочий на лазерную установку, оператор станков с программным управлением, подсобный рабочий на станках с ЧПУ, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, станочник широкого профиля, наладчик станков и манипуляторов, инженер-технолог, начальник цеха, начальник участка, мастер, кладовщик, резчик металла на ножницах и прессах, сверловщик, инженер по снабжению (с заработной платой от 30 тыс. до 65 тыс. рублей).