В Башкирии в ОЭЗ «Алга» готовится к открытию фабрика по пошиву спортивной одежды

Особая экономическая зона «Алга», расположенная на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов, на данный момент насчитывает 12 резидентов. Один из них - российский бренд спортивной и повседневной одежды ZASPORT. Как ранее писал «Башинформ», в ходе большого интервью по итогам 2022 года Радий Хабиров озвучил, что предприятие запустит производство в марте текущего года.

«На территории ОЭЗ работают два предприятия, которые шьют перчатки и спецодежду. Это крепкие производства с серьёзными контрактами. Есть ещё один резидент – ZASPORT, который шьёт спортивную экипировку для олимпийской сборной России. Компания прошла жёсткий отбор. На рынке ценят высокое качество и элегантность её продукции. Моя мечта была «затащить» её в нашу республику. Инвестор строится, уже купил технологическое оборудование. Запустить производство он планирует в марте 2023 года», – говорил Глава Башкирии.

Власти и ведомства республики поддерживают инвестора на всех этапах с самого начала. В частности, на объекте побывал председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин. Он проконсультировал по вводу объекта в эксплуатацию в установленный срок.

На данный момент строительно-монтажные, фасадные работы и отделка готовы на 100%. Сейчас рабочие занимаются прокладкой водопроводных сетей, проведением электричества и отопления.

«Выездное обследование проводилось по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в рамках мер поддержки для предпринимателей, при котором совместно с застройщиком разработали дорожную карту по вводу объекта в эксплуатацию, дали рекомендации и совместно установили сроки устранения выявленных недочетов. Заказчик в последующем может проводить самообследование в режиме онлайн или отправить видеозапись и фотографии с места строительства инспектору. Это сократит сроки итоговой проверки с 10 до 7 дней», - отметил главный государственный жилищный инспектор региона Артур Давлетшин.

Как ранее писал «Башинформ», новая фабрика создаст рабочие места для 300 швей. Глава Башкирии дал поручение администрациям близлежащих районов оказать содействие в поиске людей и обучить их. А работодателей призвал предлагать достойную оплату труда.

«Мы готовы помочь в обучении швей, решении других организационных и технических вопросов. Ваша задача — мотивировать людей, чтобы они пришли работать на предприятие. В первую очередь это достойная оплата труда», — говорил Радий Хабиров.

Напомним, в связи с уходом с российского рынка крупных сетевых брендов журналисты «Башинформа» выясняли, какие предприятия регионального минпрома готовы занять освободившиеся ниши.

Добавим, что с прошлого года министерство промышленности, энергетики и инноваций запустило две субсидии для предприятий легкой промышленности. Речь идет о возмещении до 30 процентов затрат на приобретение сырья и материалов, а также финансовом обеспечении части затрат на реализацию доходогенерирующих проектов в легпроме.

В регионе предусмотрены меры поддержки и резидентов индустриальных парков и технопарков. Из федерального бюджета им субсидируются проценты по кредитам на реализацию инвестпроектов по созданию, расширению или развитию парков. Благодаря существующим республиканским мерам поддержки управляющие компании индустриальных и технопарков, резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество организаций до 10 лет.

К слову, в Башкирии есть собственная мера поддержки участников промышленных кластеров в виде грантов. Максимальный размер гранта одному участнику промышленного кластера сейчас составляет 4 млн рублей.

Обо всех мерах поддержки предприятий региона читайте здесь.